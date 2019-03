Domani, 9 marzo, a Venezia: la manifestazione “Mai piu’ piccoli Marco”

A scriverlo, sono i rappresentanti del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus: “annunciamo che è stata indetta una manifestazione per tutti i bambini del Veneto. La manifestazione si terrà sabato 9 marzo 2019 alle ore 11.00, nel Piazzale Generale Alberto Dalla Chiesa, davanti al Tribunale per i Minorenni”.

“Abbiamo già segnalato diffusamente alcune violazioni dei diritti dei bambini in Veneto come ad esempio il bambino di Cittadella portato via con la forza, il ragazzino di Padova minacciato di allontanamento perché ritenuto effeminato, per finire con la triste vicenda del piccolo Marco di Verona. Queste vicende sono la punta dell’iceberg; ci sono altri casi non noti all’opinione pubblica”

“Nonostante le nostre segnalazioni, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede non ha ancora mandato gli ispettori a Venezia. Nel corso della manifestazione le persone potranno firmare un manifesto con un Appello che consegneremo nelle mani del Ministro a Roma”.

Ricordiamo che nelle sue Osservazioni conclusive all’Italia del 7 febbraio 2019, il Comitato dei Diritti del Fanciullo (CRC) delle Nazioni Unite ha invitato l’Italia a: “garantire che la rimozione di bambini dalla famiglia, compresi quelli con disabilità, sia consentita in ogni singolo caso solo dopo un’attenta valutazione del suo migliore interesse, e che sia efficacemente monitorata”.

“Ci auguriamo che il Ministro ascolti il nostro appello per i diritti di tutti i bambini del Veneto”.