Domani alle 10.30 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto PON_FSE

Domani alle 10.30, nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto PON_FSE La musica e l’arte per la crescita civile. Un’esperienza scolastica senza precedenti per la città di Messina che vede l’attivazione di 23 laboratori formativi dedicati a 360 alunni, con l’impegno di 46 docenti esperti e tutor, di uno staff organizzativo composto dai Dirigenti Scolastici e docenti di 3 Istituti posti in rete, dell’EAR Vittorio Emanuele, di 3 associazioni partner culturali e due Comuni.

Questi i numeri del progetto posto in essere per realizzare un sogno: “fare esibire bambini e ragazzi nella messa in scena di un’opera lirica, la Turandot, presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Il progetto è realizzato grazie alla partecipazione dei partner culturali Europa InCanto congiuntamente alle Associazioni Note Colorate e SiciliArte. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Messina e dal Comune di Alì Terme”.

Alla conferenza stampa interverranno: “il Dirigente Scolastico dell‘I. C. Santa Margherita, prof.ssa Laura Tringali (Scuola capofila di rete), il Dirigente Scolastico dell’I. C. G. Catalfamo, prof. Angelo Cavallaro, ed il Dirigente Scolastico, dell’I. C. Alì Terme, prof.ssa Rosita Alberti, (Scuole partner); il dott. Gianfranco Scoglio, sovrintendete dell’EAR Teatro Vittorio Emanuele, ed il m. Matteo Pappalardo, direttore artistico – sezione musica, l’assessore all’Istruzione del Comune di Messina, prof. Trimarchi ed il dott. Matteo Bonotto dell’Associazione Associazione Europa InCanto”.