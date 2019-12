“Ero stato avvisato che in via Etnea c’era Ismaele La Vardera delle Iene, l’ho cercato ovunque per capire come mai si sia tirato indietro sull’omicidio di mio figlio Mimmo” [Video]

Ero stato avvisato che in via Etnea c'era Ismaele La Vardera delle Iene, lo cercato ovunque per capire come mai si sia tirato indietro sull'omicidio di mio figlio Mimmo. Non sono riuscito a trovarlo, tra preparativi delle feste natalizie, in piazza Università, e sardine al Duomo di Catania.Pietro Crisafulli

Pubblicato da Pietro Crisafulli su Sabato 7 dicembre 2019