Ferito gravemente, un motociclista 33enne

PER I POSTUMI DOVUTI AD UN INCIDENTE ACCADUTO IERI IN VIA GERACI A MESSINA

Un motociclista 33enne, è rimasto ferito gravemente ieri, dopo il suo coinvolgimento in un incidente avvenuto sulla via Geraci a Messina ad incrocio con la via dei Mille. R.C., sono queste le sue iniziali, per cause che sono ancora da accertare si è scontrato con una Hyundai ix35 proveniente dalla via dei Mille.

Le condizioni peggiori, sono state riportate dal centauro che è stato ricoverato in prognosi riservata presso il Reparto di Rianimazione del Policlinico Universitario di via Consolare Valeria. A stabilire la dinamica dell’impatto e le relative responsabilità, vi sono gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, giunti prontamente sul posto.