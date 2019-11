Fondazione Aurora Onlus (Messina): «Canto per NeMO 2″ [Video]

Canto per NeMO 2

"Canto per NeMO 2" Abbiamo sempre sostenuto che le azioni migliori sono quelle mosse dal cuore.NeMO SUD è certamente cuore. Al fianco dei suoi pazienti.Ogni giorno.Questo Natale sarà sorriso, conforto e gioia anche grazie a questo dono fatto al Centro da 60 avvocati messinesi."Canto per NeMO 2" è un video musicale realizzato grazie alla professionalità di molti #AmicidiNemo che hanno accolto l'invito del Centro e partecipato a questo orginale ed entusiasmante progetto.Grazie ad Alessandro Silipigni, che ha arrangiato una melodia del Natale rendendola ancora più magica e che insieme a Gaetano Sciacca si è occupato del montaggio. A lui, a T Records – Alessandro Magnisi – a Massimiliano Floridia e Nicola Midili per le immagini della città dello Stretto, all' Ordine degli Avvocati di Messina e ai 60 avvocati che hanno cantano la gioia di donare… GRAZIE!Un grazie anche ai piccoli e grandi pazienti del Centro che sono motore di ogni nostra impresa…Adesso tocca a te portare NeMO SUD nel cuore dei tuoi amici, parenti, conoscenti… CONDIVIDI questo video.DONA ORA❤️ con bollettino di conto corrente c/c 1010111019 intestato a Fondazione Aurora Onlus.❤️️ con bonifico su c/c postale IBAN IT80 E076 0116 5000 01010111 019 intestato a Fondazione Aurora Onlus#CantoperNeMO#CentroClinicoNeMO#canzone#Natale#BuonNatale#DONO

Pubblicato da Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico NEMO SUD su Venerdì 15 novembre 2019