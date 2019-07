Gravissimo incidente durante la scorsa sera, intorno alla mezzanotte sulla tangenziale, nei pressi dello svincolo di San Filippo

Durante la sera scorsa, intorno alla mezzanotte si è verificato un gravissimo incidente sulla tangenziale in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di San Filippo. Una Renault Clio ha impattato contro il guardrail, dopo che il conducente ha perso il controllo.

Come si puo’ notare dalla foto che accompagna questo articolo, la vettura è andata completamente distrutta. Dopo il sinistro, immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Stradale e i vigili del Fuoco i quali verificata la gravità dello scontro hanno allertato i componenti del 118 arrivati successivamente a bordo di una ambulanza. Nella circostanza descritta, sono rimasti feriti una madre ed un bambino di 4 anni che fortunatamente viaggiava sull’apposito seggiolino, entrambi sono stati trasportati al Policlinico, la genitrice in codice rosso, il figlio in codice giallo.

Foto, tratta da: “www.messinamagazine.it”.