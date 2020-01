L'ARTISTA, HA ACCUSATO UN FORTE STATO DI PANICO, MENTRE SI TROVAVA IN TRASFERTA A PAOLA IN PROVINCIA DI COSENZA

Guai oggi, per il cantante neomelodico di Catania, Alessio Ossino. L’artista, e’ stato colto da un malore, mentre si trovava in trasferta a Paola in Provincia di Cosenza. Li ha accusato, un forte stato di panico.

Ossino, ha dichiarato tranquillizzando comunque tutti i suoi sostenitori: “e’ incubo che non finira’ mai, perche’ non dimentico che sette anni fa mi hanno sottratto un immobile”.

L’autore, ha concluso: ” l’ultimo brano Ammazza che bona, scritto con Gianni Luna e’ dedicato a tutti gli avvocati che lottano per una vera Giustizia. Ringrazio in particolare, il mio legale Monica Catalano, che ha sposato il principio insito nella mia iniziativa Justice”.