“I LIKE, nella pagina del sindaco erano in caduta libera”. A dirlo in un testo su Facebook e’ stata la cittadina messinese Angela Rizzo, esprimendosi sulla odierna esternazione del primo cittadino di Messina Cateno De Luca.

La Rizzo sottolinea: “oggi con una botta di CAPRA ai dirigenti e minacce varie, ha stimolato i suoi seguaci e i LIKE sono aumentati. E’ ormai vittima di un consenso virtuale di centinaia di digitatori del -buongiorno-, difficile trovare nella sua pagina chi riesce a formulare una frase concreta. Gli unici che scrivono frasi logiche, non sono tra i suoi seguaci”.

“Studiate, informatevi. Solo così potrete essere davvero liberi e non essere mai schiavi di nessuno”!