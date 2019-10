I ringraziamenti del presidente della Confesercenti di Messina Alberto Palella per le 100mila presenze allo Street Food Fest 2019, da loro organizzato

Seguono nella presente nota diffusa su Facebook i ringraziamenti e la felicità del presidente di Confesercenti, Alberto Palella, per le 100mila presenze registratesi allo Street Food Fest 2019 da loro organizzato dal 10 al 13 ottobre a piazza Cairoli: “non posso che essere soddisfatto perchè la straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una città viva, che non puo’ né deve rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio e lungo termine possano incentivare l’economia”.

Ed infine sempre dallo spazio social dell’organizzazione messinese, si apprende: “Attenzione Attenzione… a quanto pare ieri, dopo le premiazione degli StreetFooder più graditi al pubblico (avvenuta intorno alle 22.30), abbiamo avuto un sorpasso al fotofinish… stiamo facendo nuovamente i conti per avere i risultati precisi. A breve di daremo la notizia”!