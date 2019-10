“Non consento a nessuno, di gettare ombre sui nostri bilanci e sul nostro Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” [Video]

Non consento a nessuno di gettare ombre sui nostri bilanci e sul nostro piano di riequilibrio finanziario pluriennale.La consigliera ANTONELLA Russo si sciacqui la bocca prima di parlare dei nostri bilanci.Chieda scusa alla giunta ed al consiglio comunale e taccia per sempre su una materia che ritiene di conoscere ma non ha idea del reale contenuto.Se è a conoscenza di fatti specifici li denunci alla magistratura diversamente la smetta di mistificare la realtà.

Pubblicato da De Luca Sindaco di Messina su Lunedì 14 ottobre 2019