E’ durata meno di un anno…, l’esperienza di Lucia Volpe come prefetto di Prato. Il Consiglio dei ministri ha deciso una serie di avvicendamenti alla guida delle Prefetture italiane. A Prato arriva Adriana Nicolina Rosaria Cogode, fino a ieri prefetto di Belluno, mentre Lucia Volpe, spiega una nota del governo, è destinata a svolgere le funzioni di direttore centrale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Lucia Volpe era stata nominata prefetto di Prato appena otto mesi fa, all’inizio di aprile, in sostituzione di Rosalba Scialla, e ora viene sostituita da un’altra donna, la sesta che consecutivamente si insedia al comando della Prefettura di Prato.

Adriana Cogode ha 62 anni ed è nata a Genova. Coniugata, con due figli, si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Messina. Nel 2015 ha presieduto la Commissione d’indagine per l’accertamento di eventuali fenomeni di infiltrazione mafiosa nel Comune di Brescello, il cui consiglio comunale è stato sciolto ad aprile 2016 per infiltrazioni mafiose.