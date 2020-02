“Il governo regionale, ha deciso di commissariare anche le Assemblee territoriali idriche di Messina e Siracusa”. Lo ha reso noto oggi su Facebook, l’assessore dell’Esecutivo guidato da Nello Musumeci, Alberto Pierobon.

Ha continuato Pierobon: “icommissari ad acta dovranno redigere i piani d’ambito ed eventualmente procedere anche all’approvazione. Abbiamo preso questa decisione dopo vari richiami e diffide. Sul servizio idrico non c’è più tempo da perdere. Bisogna subito pianificare la gestione e individuare il gestore unico”.

Per concludere Pierobon ha evidenziato: “dobbiamo correre anche perchè il ministero è stato chiaro… dal 1 gennaio 2021 stop ai finanziamenti se il servizio non sarà a regime, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Quindi rischiamo di perdere importanti fondi per migliorare la rete e il servizio”.