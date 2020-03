Il presidente Nazionale del Movimento Più Italia, Fabrizio Pignalberi, torna ad attaccare Nicola Zingaretti (governatore del Lazio) per la chiusura degli Ospedali in provincia di Frosinone

Il leader di Più Italia, Fabrizio Pignalberi, in considerazione dell’incremento dei casi positivi di covid 19 anche in provincia di Frosinone ed in quella della vicina Latina ma pure dell’accorato appello pervenutogli da un gruppo di cittadini residenti nel Comune di Anagni, torna a ribadire l’importanza di riaprire i nosocomi, presenti nei citati territori provinciali.

Pignalberi sottolinea: “in particolare si evidenzia l’urgenza di riattivare l”Ospedale di Anagni che, potrebbe essere per le sue dimensioni, allestito per la terapia sub – intensiva, necessaria ai malati più gravi di coronavirus, nonché essere di grande supporto alla gestione dell’attività sanitaria nelle province di Frosinone e Latina, già penalizzate dalla chiusura di tutti gli altri nosocomi presenti sul territorio. Si è reso appunto necessario, procedere alla riapertura anche della Struttura clinica di Sezze per far fronte a tale emergenza sanitaria”.