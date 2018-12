La 4^ vittima dell’attentato di Strasburgo: il giornalista 28enne Antonio Megalizzi

Appresa la tragica notizia, sulla 4^ vittima dell’attentato di martedi’ sera a Strasburgo, i compnenti dell’emittente radiofonica Europhonica hanno scritto: “#IT Purtroppo siamo costretti a confermare che il nostro collega Antonio ci ha lasciati. I nostri pensieri vanno alla famiglia e a tutti i suoi amici e colleghi. Vi preghiamo di rispettare il momento doloroso”.

“#EN We sadly have to confirm that our colleague Antonio has left us. Our thoughts go to the family and all Antonio’s friends and colleagues. We ask you to respect the sad moment”.