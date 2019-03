La nota congiunta, dell’assessore Dafne Musolino e della MessinaServizi Bene Comune

La nota congiunta, dell’assessore Dafne Musolino e della MSBC, sugli ingombranti abbandonati da vari esercizi commerciali nella zona storica centrale della Città.

Ecco, nel dettaglio il testo integrale: “stanotte gli operatori della società MessinaServizi non hanno ritirato i rifiuti esposti da numerosi locali della zona del centro storico – si legge in una nota congiunta dell’assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino e di MessinaServizi Bene Comune spa – perché non erano conformi alle prescrizioni in tema di raccolta differenziata. La scorsa settimana il personale di MessinaServizi aveva avvisato i gestori dei locali che i rifiuti non conformi non sarebbero stati più ritirati, concedendo una settimana di tempo per regolarizzare le cose”.

“Dopo una settimana però la situazione non è cambiata per nulla, anzi è peggiorata !!! Utilizzo di sacchi neri invece che trasparenti, bottiglie di vetro abbandonate in giro (si ricorda che dalle ore 19 scatta il divieto di somministrazione di bevande da asporto in vetro), cartone abbandonato per strada e spesso utilizzato come uno zerbino sul quale vengono accumulati i sacchi della spazzatura (il cartone deve essere impilato e asciutto per potere essere riciclato). Non è possibile tollerare simili condotte, anche perché il gestore della discarica, su espressa richiesta della Regione, rifiuta i carichi non conformi, che vengono rispediti al mittente, come è già successo sabato scorso”!

“Per tali ragioni stanotte gli operatori, dopo avere verificato la non conformità dei rifiuti conferiti, hanno apposto il bollino rosso lasciando i rifiuti in strada. Questa mattina la Polizia municipale procederà ad elevare le contestazioni ai gestori dei locali e solo dopo la MessinaServizi procederà ad un turno straordinario di raccolta. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio che patiranno questa mattina, ma l’unica strada percorribile, dopo i tanti tentativi posti in essere per fare rispettare le regole, sembra essere quella della repressione. Ci auguriamo che da stasera i gestori dei locali comprendano che la raccolta differenziata, oltre a costituire un elemento di civiltà e di rispetto dell’ambiente, è obbligatoria e deve essere rispettata”.