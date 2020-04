L’A.O. Papardo di Messina sarà centro di riferimento provinciale, per le pazienti in stato di gravidanza affette da Coronavirus

Come riportato dalla Direttiva regionale n. di protocollo 17018 a modifica e a integrazione della Direttiva regionale n. di protocollo 16146 il centro di riferimento provinciale per le pazienti gravide affette da coronavirus è identificato nel Punto Nascita di secondo livello dell’A.O. Papardo. Viene quindi garantita la regolare attività del Punto Nascita, anche per le pazienti affette da covid-19.

“Il nostro Ospedale continua a gestire nel pieno dell’emergenza – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – le priorità legate alla quotidianità sanitaria. Oggi la struttura si dota inoltre di un ulteriore servizio dedicato per i pazienti affetti da Covid-19 oltre a quello di essere HUB e riferimento nella Rete del Trattamento dell’infarto per soggetti COVID-19 positivi. Tra le prerogative della struttura, inoltre, l’A.O. Papardo risulta uno dei pochi poli ospedalieri in Sicilia a essere dotato di degenza per contagiati con locali a pressione negativa”.