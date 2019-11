La pioggia dei giorni scorsi, ha causato danni alla scuola elementare Nicolò Tommaseo di Messina

La pioggia caduta in citta’ nei giorni scorsi, ha causato danni presso la scuola elementare Nicolò Tommaseo di Messina. Nella notte tra domenica e lunedì infatti, in alcune aule ed in parte dei bagni del primo piano e’ crollato il controsoffitto. Fortunatamente nel caso descritto, l’episodio e’ accaduto di notte con il plesso chiuso, quindi non vi sono state persone infortunatesi… ma per 130 alunni le lezioni sono state sospese.

La dirigente scolastica Cristina Parisini ha riferito che: “le ultime opere sono state eseguite cinque anni fa, ma, non in modo corretto e questa ne sarebbe la prova”.

Ha proseguito, la Parisini: “bisogna attivarsi urgentemente, al fine di ricollocare le sette classi che per il momento dovranno essere spostate in altre zone dell’Istituto”.

Nella mattinata odierna intanto, si e’ provveduto a rimuovere i primi cumuli di detriti, mentre l’assessore Roberto Vincenzo Trimarchi, unitamente al collega Massimiliano Minutoli ha comunicato l’effettuazione di altri lavori per eliminare il fogliame che ha ostruito i pluviali, fatto questo che si pensa possa essere stato la causa del cedimento.