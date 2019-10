La Procura della Repubblica di Messina, rappresentata dal sostituto dottor Antonio Carchietti ha inviato 23 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 23 ex amministratori e dirigenti del Comune di Messina

Articolo, tratto in parte da: “www.stampalibera.it”.

A distanza di quasi tre anni dall’apertura del fascicolo penale, la Procura della Repubblica di Messina, rappresentata dal sostituto dottor Antonio Carchietti ha inviato 23 avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 23 ex amministratori e dirigenti del Comune. Nell’inchiesta che mira a far luce, sulla veridicità dei bilanci dell’Ente approvati fra il 2014 ed il 2016, compaiono anche l’ex sindaco Renato Accorinti ed il già segretario/direttore generale dottor Antonio Le Donne.

Il magistrato inquirente nel 2017, aveva dato incarico al proprio consulente, il dottor Gaetano Mosella al fine di acquisre ed analizzare tutti i documenti utili alla verifica di eventuali profili di reità anche nei bilanci di Palazzo Zanca estesi dopo il periodo 2009-2011 che hanno già condotto alla condanna dell’allora primo cittadino Giuseppe Buzzanca (ad un anno e cinque mesi) e diversi assessori e amministratori di quell’epoca.

Ciò che ha insospettito i responsabili dell’Ufficio Giudiziario, è il criterio adottato per il rispetto del Patto di stabilità e l’iscrizione dei debiti fuori bilancio, dunque il difetto delle partecipate e le conseguenze negative sui conti del Municipio, in quest’ultimo caso facendo comparire nel documento finanziario conclusivo crediti non esigibili. L’incaricato del giudice, ha analizzato ha analizzato la contabilità relativa ai primi tre anni di Amministrazione accorintiana. A tutti gli indagati, viene contestato il reato di falso in atto pubblico, perpetrato in concorso tra di Essi, ora codice alla mano avranno 20 giorni di tempo per presentare memorie conclusive e chiedere di essere interrogati.

Ecco chi si dovrà difendere: “Renato Accorinti (ex sindaco di Messina), Guido Signorino, Gaetano Cacciola, Eller Vainicher, Nina Santisi, Sergio De Cola, Daniele Ialacqua, Sebastiano Pino, Nino Mantineo, Patrizia Panarello, Filippo Cucinotta, tutti ex assessori della Giunta”.

E poi i dirigenti: “Antonio Cama (nel periodo preso in esame svolgeva il ruolo di ragioniere generale), Salvatore De Francesco, Giovanni Bruno, Vincenzo Schiera, Riccardo Pagano, Maria Canale, Domenico Manna, Antonella Cutroneo e Calogero Ferlisi e gli ex revisori dei conti Dario Zaccone, Federico Basile e Giuseppe Zingales”.

Nel dettaglio, sono questi i reati che si muovono e le presunte responsabilità eventualmente nascenti a carico dei chimati a risponderne: “l’ex sindaco Accorinti, l’assessore al bilancio Guido Signorino e i colleghi di giunta Cacciola, Mantineo, Panarello e Cucinotta, ma anche i dirigenti del comune Cama, De Francesco, Bruno, Schiera, Pagano, Canale, Manna, Cutroneo e i revisori dei conti Zaccone, Basile e Zingales… -in concorso tra loro, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso e nelle rispettive qualità e funzioni- avrebbero formato una serie di atti pubblici -ideologicamente falsi-, concorrendo a formare il bilancio del Comune di Messina per l’anno 2014, -attestando falsamente fatti dei quali gli atti predetti (compreso il bilancio comunale) erano destinati a provare la verità- e comunque -determinavano la formazione di un bilancio ideologicamente falso teso a rappresentare un equilibrio di bilancio in realtà insussistente, poiché recante previsioni di entrata per l’anno 2014 chiaramente sovrastimate e stanziamenti insufficienti a fare fronte ai cosiddetti debiti fuori bilancio già censiti-“.

Nell’avvertimento di conclusione delle indagini preliminari, si esaminano le singole posizioni di tutti: