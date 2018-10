La seconda puntata stagionale, di Malalingua su Tcf, la trasmissione di Emilio Pintaldi

Questa sera a Malaligua, diversi argomenti spiegati un questa nota dal conduttore Emilio Pintaldi che scrive: “a Malfa piccolo Comune dell’isola di Salina, la Scuola dell’infanzia, è rimasta in vita solo grazie all’apporto dei bimbi extracomunitari. I bimbi migranti sono più dei bimbi isolani. Senza di loro la Scuola materna sarebbe stata soppressa. La Sicilia è destinata, senza i migranti, a trasformarsi nei prossimi anni in un deserto”.

“Poi succede che a Riace, piccolo Comune calabrese ripopolato dai migranti esempio di integrazione per tutto il mondo, il sindaco venga arrestato e poi esiliato. Messina non sfugge a questa analisi. La denatalità, sommata alla fuga dei giovani in cerca di un posto di lavoro, sta trasformando Messina e l’isola in un paese di vecchi. I dati dell’Istat non lasciano dubbi. Tra il 2002 e il 2016 sono andati via dalla Sicilia 448 mila nativi. Settantunomila erano laureati”.

“E ben 225 mila erano giovani tra i 15 e i 34 anni. Lo scorso anno a prendere le valigie sono stati 35 mila siciliani. Molti di loro messinesi. Chi non ha un lavoro è costretto anche oggi a lasciare la Città proprio come i migranti fanno con la loro terra d’origine”.

Se ne parlerà a Malalingua oggi, venerdì 19 ottobre dopo i Tg serali, sul Canale 113 del digitale e in streaming su Tcftv.it. Prevista la diretta Facebook”.

In studio: “i docenti universitari Dario Caroniti e Pierangelo Grimaudo, il pastore della chiesa valdese Rosario Confessore, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, il consigliere dell’Ordine degli avvocati Giovanni Villari, il segretario di Noi Con salvini Matteo Francilia”.

E poi, anche: “due giovani e brillanti stranieri che si sono fatti strada in città pur restando senza diritti. Non emigrate su altri canali. Restate con noi”.