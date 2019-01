La segnalazione, di Franco Laimo (consigliere della V^ Circoscrizione): “I camion di MessinaServizi, svuotano i cassonetti alle 8 del mattino”

A segnalarlo, è il consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo: “i camion di MessinaServizi svuotano i cassoni alle 8:00 del mattino ed è il caos più totale. È quanto successo stamani fra i due plessi dell’Istituto scolastico San Francesco di Paola”.

Il rappresentante del civico consesso afferma che: “non è la prima volta che ciò accade, ma le conseguenze sono sempre le stesse, ovvero disagi per i genitori degli alunni e -sicurezza zero- per gli stessi scolari che si vedono costretti a fare un vero e proprio slalom fra le autovetture incolonnate”.

Prosegue Laimo: “si creano lunghissime code e disagi per la circolazione veicolare; per di più tale servizio di raccolta rifiuti, non puo’ certo combaciare con l’orario di ingresso degli alunni”.

Conclude, il politico: “nella qualità di coordinatore della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio scriverò io stesso una nota indirizzata alla Partecipata del Comune per risolvere tale anomalia, affinchè si salvaguardi la salute e la sicurezza dei più piccoli”.