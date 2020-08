La via Nuova Panoramica dello Stretto a Messina, e’ interrotta dalla rotonda dell’Annunziata, fino al complesso Eden Park, dopo la bomba d’acqua abbattutasi stamattina dalle ore 11.40 per circa 60 minuti.

A causa del forte temporale, nella zona vi e’ stata una frana con il materiale di risulta riversatosi sulla carreggiata stradale. Con immediatezza sul luogo, sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza e contestualmente quelle volte alla ricerca di eventuali dispersi. Molti cittadini infatti, hanno avuto problemi per mettersi in salvo come ad esempio gli occupanti di una Fiat 500 scampati miracolosamente alla massa di acqua e terra piombata nelle loro vicinanze.

Le attivita’ sono condotte dai vigili del Fuoco coadiuvati dal personale della Polizia Municipale. E’ stata presente sul posto, anche una pattuglia della Polizia di Stato.