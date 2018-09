L’appello del consigliere comunale di Messina, Salvatore Sorbello, ai suoi colleghi

Il consigliere comunale di Messina, Salvatore Sorbello, componente del Gruppo Misto rivolge un appello all’unità istituzionale tra Comune, Regione e Stato scrivendo che: “in relazione alla situazione emergenziale in atto sul tema del risanamento abitativo, propone di avviare la consultazione di tutte le forze polico-parlamentari nazionali alle quali appartengono e/o si riconoscano o che sono addirittura al Governo, come il Movimento 5 Stelle, perché, nell’approssimarsi delle scadenze di finanza pubblica (legge di stabilità 2019), intervengano per far riconoscere la grave situazione d’emergenza socio-sanitaria-abitativa”-

Ed ancora: “un problema ambientale (imponente presenza di amianto) e destinare contributi nazionali straordinari, che, sommandosi a quelli regionali rimanenti (…), consentano alla nostra amata Comunità Messinese di poter finalmente riscattarsi dalla vergogna che l’ha accompagnata per oltre un secolo … e che non è ancora finita! Per il bene di Messina si guardi oltre gli steccati politici”.