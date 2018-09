Dieci denunciati a Barcellona Pozzo di Gotto, da parte dei carabinieri

I responsabili delle forze dell’ordine che hanno attuato una Operazione di Giustizia nel proprio ambito di appartenenza, in questa nota scrivono che: “i carabinieri durante dei controlli del territorio hanno denunciato 10 persone a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)”.

“Uno per ricettazione, uno per detenzione abusiva di polvere da sparo, due per guida senza patente, una persona per spaccio di sostanze stupefacenti, una per inosservanza alle prescrizioni della sorveglianza speciale, due in concorso per falsità in scrittura privata e due automobilisti per guida in stato di ebbrezza”.