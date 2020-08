“L’Eretico sarà in piazza a Roma il 5 settembre accanto al Popolo delle Mamme in difesa dei Bambini, per protestare contro le limitazioni di libertà e di diritti costituzionali ed alla ricerca della Verità sul Covid-19”. A scrivere questo oggi su Facebook, e’ stato il dottor Angelo Giorgianni, magistrato di Messina e fondatore dell’Associazione menzionata nel suo post.