“Lotta senza quartiere, alla vendita abusiva”. Sono queste, le parole pubblicate oggi, su Facebook dal sindaco di Messina Cateno De Luca.

Ecco, cosa ha aggiunto De Luca: “a Ganzirri stamattina, in via Palermo nella tarda mattinata e adesso in via Salandra angolo via La Farina”.

“Tutto questo, durante il controllo del territorio effettuato dalle Sezioni Tutela e Annona”.