Una giornata perfetta per una passeggiata in campagna poteva trasformarsi in un incubo. Nel pomeriggio di ieri, una coppia di anziani a bordo della loro auto si è smarrita nelle campagne in località Molino. I due, dopo un breve tragitto, sono stati tratti in inganno dalla particolare morfologia del territorio non riuscendo più a ritrovare la strada di ritorno rimanendo altresì bloccati con il loro veicolo in una zona impervia.

I due, hanno pertanto richiesto l’intervento dei soccorsi tramite la sala operativa. Immediatamente sono state attivate le ricerche, che vedevano coinvolte due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La coppia, che era sempre rimasta in contatto con la sala operativa, è stata rintracciata. I due coniugi erano visibilmente impauriti ma in buone condizioni di salute.

