“Con un emendamento al DL Liquidità, che anche io ho sottoscritto, il Partito Democratico ha ottenuto in Commissione Finanze l’innalzamento a 30 anni del periodo per la restituzione dei prestiti alle imprese da 25mila a 800mila euro garantiti al 100% dallo Stato”. In tal modo ha scritto stamane, in una sua pubblicazione su Facebook il deputato messinese del PD alla Camera, Pietro Navarra.

Navarra ha evidenziato: “e’ un importante risultato, frutto del lavoro di squadra tra Governo e Parlamento, raggiunto con il contributo decisivo delle varie categorie produttive incontrare nelle ultime settimane. Il termine di 6 anni, inizialmente previsto dal decreto, per la restituzione dei finanziamenti bancari erogati con la garanzia pubblica era troppo breve e avrebbe ridotto in modo significativo l’efficacia del provvedimento. Abbiamo lavorato ininterrottamente per dare in Parlamento una risposta al mondo produttivo e modificare il decreto. Un impegno che ho preso personalmente per garantire la necessaria liquidità ai tanti rappresentanti delle imprese che ho incontrato e sentito”.

Ha concluso Navarra: “insieme ai parlamentari del Partito Democratico, abbiamo mantenuto questo impegno ottenendo il primo via libera in Commissione, con il parere positivo del governo. Ora si semplifichino le procedure per assicurare i finanziamenti da parte delle banche”.