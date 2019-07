Nel pomeriggio di oggi, un grosso ramo è crollato al suolo all’interno della villetta comunale di San Licandro

Nel pomeriggio della giornata odierna, all’interno della villetta comunale di San Licandro, sita nei pressi della rotatoria XXV aprile è crollato un grosso ramo di uno degli alberi di pino (esistenti nella zona). L’arbusto ha ostruito parte della carreggiata monte-mare e per rimuoverlo è stato necessario l’intervento di una Squadra dei vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul luogo.

L’allarme è stato dato dai residenti ed i pompieri, giunti sul posto hanno circoscritto l’area mettendola in sicurezza e delimitandola con il nastro bianco e rosso. Per fortuna, non si sono registrati danni a persone dal momento che quando si è verificata la caduta non transitava nessuno dall’arteria stradale.

Foto tratta da: “www.messinaindiretta.it”.