Nel pomeriggio di oggi, verso le ore 15.00, vi è stata una tentata rapina a Messina. In via del Santo presso l’Ufficio Postale un rapinatore 20enne, ha fatto irruzione travisato e con arma in pugno è rimasto ad attendere che l’ultimo impiegato uscisse dalla struttura per costringerlo a riaprire la porta e farsi quindi consegnare circa 60mila € custoditi nelle casse.

Nel momento in cui il malvivente stava ancora contando le banconote, è scattato l’allarme collegato direttamente con la Sala Operativa della Polizia di Stato i cui responsabili hanno disposto l’immediato intervento degli agenti motociclisti, che una volta giunti nella predetta via hanno bloccato il ladro ancora sul luogo, trasferendolo in Caserma.

Presso i locali della Questura alla Calipari, il giovane è stato posto agli arresti… procedendo con l’ipotesi di reità nei suoi confronti, consistente in rapina aggravata.