“Non ho fatto nessuna aggressione all’onorevole Fava”. Sono queste, le dichiarazioni dell’inviato de “Le Iene” (il programma di Mediaset) Gaetano Pecoraro… dopo le dichiarazioni di Claudio Fava.

Fava ha accusato i responsabili della nota trasmissione televisiva di: “avergli rivolto affermazioni false e calunniose, durante un’intervista sul caso Antoci, concessa ma successivamente (secondo il suo riferito) degenerata, le cui registrazioni sono state trasmesse dalla Commissione regionale Antimafia alla Procura di Ragusa e alla Dda di Catania”.

Pecoraro ha continuato: “gli ho gentilmente chiesto un’intervista che lui ha accettato di fare. Non ho mai fatto nessuna intimidazione o minaccia né a lui né alla Commissione, non ho alle nostre spalle nessun mandante se non la nostra redazione e l’amore per il lavoro che faccio”.

In conclusione, Pecoraro ha sottolineato: “ci siamo semplicemente permessi, di muovere delle critiche sul svolto lavoro della Commissione Antimafia riguardo all’attentato ad Antoci e agli uomini della sua scorta. Ad ogni modo, ogni telespettatore, quando l’inchiesta andrà in onda, potrà farsi la propria idea”.