Oggi a Palazzo Zanca, si è tenuto un proficuo confronto di rappresentanti del Comune con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, alla presenza del Vicesindaco Salvatore Mondello e degli Assessori Giuseppe Scattareggia ed Enzo Caruso, cui hanno preso parte il Presidente Orazio Miloro e il Sovrintendente Gianfranco Scoglio

Si è tenuto stamani a Palazzo Zanca un proficuo confronto tra il Comune e l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, alla presenza del Vicesindaco Salvatore Mondello e degli Assessori Giuseppe Scattareggia ed Enzo Caruso, cui hanno preso parte il Presidente Orazio Miloro e il Sovrintendente Gianfranco Scoglio, finalizzato alla definizione di linee guida da predisporre a supporto delle attività culturali e dello spettacolo che si intendono programmare in città per la prossima estate.

Durante l’incontro è stata avviata una prima ricognizione dei possibili spazi del territorio urbano e suburbano da allestire per spettacoli musicali e teatrali e proiezioni cinematografiche che, in ogni caso, dovranno tenere conto delle disposizioni governative che saranno emesse nei prossimi mesi. Al fine di ampliare il confronto e il coinvolgimento degli “attori protagonisti” è stato convocato un nuovo appuntamento per martedì 19, alle ore 9.30, al Teatro Vittorio Emanuele, al quale saranno invitati a partecipare l’Autorità di Sistema Portuale, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, il Museo regionale, l’Università, il Conservatorio Corelli, le Associazioni Teatrali e Musicali, le Scuole di Danza e gli esercenti dei Cinema.