“Oggi, ho subito la più grande umiliazione della mia vita”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, il 26 agosto agosto scorso, la segretaria scolastica Ilde Cascio di origini siciliane, ma residente a Forlì.

Ha continuato così la Cascio: “un vicino di casa mi ha aggredita e picchiata, dentro il parcheggio dello stabile in cui abito. Mi ha detto che, dato che sono in affitto, non ho diritto a parcheggiare. Mi ha dato della -terrona-, -mafiosa- e mi ha urlato di tornare a casa mia sputandomi in faccia e minacciandomi. Ho chiamato la Polizia e sono andata al Pronto Soccorso.per il referto. Spalla lussata e tendine del piede schiacciato. Cinque giorni di prognosi. Non basteranno per dimenticare”.