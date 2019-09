Intorno alle 12.20 di oggi, un incendio ha interessato l’impianto Lcf della Raffineria di Milazzo

IL FOCOLAIO SI SAREBBE SCATENATO PER UNA PERDITA, ORIGINATASI IN UNA COLONNA DELLA STRUTTURA

Verso le ore 12.20 odierne, un incendio ha coinvolto l’impianto Lcf esistente presso la Raffineria di Milazzo. Il focolaio, sarebbe stato originato da una perdita verificatasi in una colonna della struttura. Le lunghe propaggini di fumo e fiamme sviluppatesi in altezza sono state visibili in tutta la cittadina e nell’intero comprensorio mamertino, dai residenti che hanno dato l’allarme.

Nel giro di 15 minuti per fortuna, il fuoco è stato domato dall’immediato intervento della Squadra antincendio di stanza presso l’azienda petrolifera, ripristinando così le necessarie condizioni di sicurezza. In questa circostanza, non vi sono stati feriti.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.