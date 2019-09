Su Facebook, lo scrive la portaVoce nazionale pentastellata Stefania Ascari: “un po’ di giustizia per Gloria Pompili, la giovane mamma che è stata costretta per anni a prostituirsi sulla Nettunense, tra Anzio e Nettuno e poi uccisa dai suoi aguzzini. Ogni volta che provava a ribellarsi erano calci e pugni”.

“Massacrata di botte dai suoi sfruttatori, che erano persone della ‘famiglia’, la zia e il marito, coloro che avrebbero dovuto proteggerla. Lascia due bambini di tre e cinque anni che l’hanno vista morire davanti ai loro occhi. L’accusa ha chiesto per loro 60 anni di carcere complessivi”.

“Perdonaci Gloria per questo mondo feroce che non è stato un grado di accorgersi in tempo della tua disperazione”.