Oggi in piazza Duomo a Messina, si terrà l’evento “Pignolata Day” a partire dalle ore 16.30

Lo scrivono gli operatori dell’Ufficio stampa del Municipio peloritano: «presenti il Sindaco Cateno De Luca e gli Assessori con delega alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, alle Tradizioni Popolari Giuseppe Scattareggia, al Brand Messina Enzo Caruso, alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi e alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, si svolgerà oggi, lunedì 24, dalle ore 16.30, in piazza Duomo, l’evento “Pignolata Day”».

«Come sottolineato dal Sindaco De Luca e dell’Assessore Musolino, non è solo gastronomico ma rivolto soprattutto alla valorizzazione e promozione dei prodotti locali. Oggi sarà ufficializzato l’inizio del procedimento amministrativo per il riconoscimento del marchio DOP alla pignolata messinese. I marchi sono misure e strumenti che vengono riconosciuti a livello nazionale ed internazionale per conferire una tutela a determinati prodotti. Oltre al marchio DOP, il Comune di Messina ha riattivato la certificazione di DECO, cioè Denominazione Comunale, per tutelare a livello ancora più incisivo il patrimonio locale non soltanto nel prodotto finale ma anche nel processo di lavorazione».

«L’evento di oggi nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria, di celebrare e promuovere la pignolata quale prodotto tipico dell’arte pasticcera messinese. L’Assessore Musolino e le Confederazioni di Categoria hanno chiesto ai maestri pasticceri della Città Metropolitana di Messina di partecipare all’evento, realizzando una pignolata che verrà esposta oggi nell’ambito di un evento promozionale nel quale, oltre ad offrire una degustazione del prodotto realizzato dai maestri pasticceri, si presenterà altresì la domanda per il riconoscimento del Marchio DOP della pignolata messinese. L’appuntamento costituisce la prima di una serie di iniziative che hanno lo scopo di celebrare le tradizioni gastronomiche e pasticcere locali, dotandole di un riconoscimento legale per la protezione della loro unicità e storicità ed inserendole in un contesto nazionale ed internazionale di promozione. Risulta dunque fondamentale la partecipazione dei maestri pasticceri che hanno aderito all’iniziativa dando la propria disponibilità, a titolo gratuito, alla preparazione della più grande pignolata mai realizzata prima, che poi verrà offerta alla degustazione dei messinesi e di quanti vorranno partecipare all’evento».

All’iniziativa hanno aderito le seguenti pasticcerie di Messina e Provincia: «Freni, Bongiorno, Irrera, Bar del Sud, Del Corso, Saccà, Morabito, Trischitta, Arena, Moderna, Export, Walk, Terranova, Gugliotta, All’Angolo, Mastroieni, Re di Coppe, Rhodis, Colosi, Del Corso, La Cometa e Magia dei Sapori».