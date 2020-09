DISSESTO IDROGEOLOGICO..., ANTILLO: VIA AI LAVORI PER CONSOLIDARE IL CENTRO

Oltre un milione e duecentomila euro per ridare stabilità ad una delle zone più fragili del centro abitato di Antillo, nel Messinese. Con questo budget a disposizione, che rappresenta la migliore offerta presentata nel corso della gara bandita dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, la Consolidamenti Speciali s.r.l., impresa di Acireale, può cominciare i lavori attesi da oltre quindici anni.

Decisivo, anche in questo caso, l’intervento della Struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, che è risuscita a pianificare una serie di opere strutturali in grado di arrestare definitivamente i continui movimenti franosi, innescati da incontrollate infiltrazioni d’acqua, che hanno lesionato profondamente fabbricati, strade e infrastrutture secondarie. Saranno realizzati, dunque, sistemi di regimazione idraulica e di canalizzazione ai quali si affiancherà la costruzione di due paratie, una a monte della lunghezza di 175 metri e una nella parte bassa di 125 metri. La zona ha una classificazione R4, vale a dire di alto rischio, e le opere in programma serviranno anche a salvaguardare la parte alta del paese e a prevenire potenziali fenomeni di cedimento del terreno.