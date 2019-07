Prende il via da stasera, fino alla fine di agosto: “AndiamoTutti al Mare – Enjoy Your Summer”

Il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alla Sicurezza Urbana e al Turismo Dafne Musolino, e per Atm il presidente Giuseppe Campagna, insieme ai commissari liquidatori ed ai componenti il CdA, hanno illustrato oggi a Palazzo Zanca le modalità di “AndiamoTutti al Mare – Enjoy Your Summer”, che prende il via stasera e si concluderà il 31 agosto. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Trasporti Messina, é in collaborazione con il Comune di Messina e l’associazione nazionale Famiglie Vittime della Strada. L’incontro, cui hanno preso parte anche la presidente dell’associazione Vittime della Strada Pina Cassaniti Mastrojeni e rappresentanti delle emittenti radiofoniche messinesi Radio Amore, Radio Street, Antenna dello Stretto e Radio Zenith, ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani all’utilizzo, soprattutto nel periodo estivo, dei mezzi pubblici che rappresentano un sistema di trasporto sicuro, confortevole, divertente ed economico per raggiungere i ritrovi della riviera nord. In tutti i box ATM e tramite l’app MyCicero sono acquistabili abbonamenti under 30 al costo di 20 euro mensili.

Ha sottolineato il sindaco: “i bus notturni garantiscono maggiore libertà, eliminano gran parte del traffico urbano, il problema del parcheggio e il rischio di chi guida in sobrietà, riducendo considerevolmente i tempi di percorrenza. I principali destinatari del servizio sono i più giovani e in quanto rappresentante delle istituzione ma anche genitore sento la necessità di invogliare i nostri figli all’utilizzo di Enjoy Your Summer, perché rappresenta uno strumento di prevenzione e tutela della loro incolumità e un importante mezzo di educazione ad un diverso stile di vita, basato sull’uso del mezzo pubblico. A tutto questo si aggiunge la prospettiva di uno spazio ulteriore di socialità e divertimento”.

Ha aggiunto il presidente Campagna: “il trasporto pubblico è stato potenziato nella zona nord attraverso l’utilizzo di cinque shuttle che raggiungeranno Torre Faro in aggiunta ai bus navetta in servizio alle Torri Morandi. La realizzazione di questo progetto è il frutto di una collaborazione sinergica tra ATM, Amministrazione comunale e soggetti privati. Durante il tragitto per raggiungere i locali della movida, le emittenti radiofoniche messinesi Radio Amore, Radio Street, Antenna dello Stretto e Radio Zenith si alterneranno ogni quindici giorni nell’organizzazione, a bordo dei bus notturni, di intrattenimenti musicali”.