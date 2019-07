Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Santa Lucia del Mela, hanno arrestato un uomo del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Si tratta di C.F., di 61 anni. L’uomo è stato condannato a 1 anno di pena definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, per fatti commessi in Santa Lucia del Mela tra l’anno 2010 e l’anno 2016. Il provvedimento definitivo è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello – Ufficio Esecuzioni Penali – di Messina e scaturisce dai fatti reato accertati dall’Arma di Santa Lucia del Mela in quell’arco di tempo.

In particolare, negli anni 2010-2016, l’uomo si rendeva responsabile di diverse condotte consistenti in maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della ex convivente. I carabinieri della Stazione carabinieri di Santa Lucia del Mela, nella mattinata odierna, hanno provveduto a notificare il provvedimento definitivo all’uomo. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione a disposizione dell’A.G. mandante.