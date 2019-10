Processo “Terzo livello”, al Tribunale di Messina: chiesti sei anni e mezzo per Emilia Barrile

LA EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al Processo “Terzo livello” (quello sull’inchiesta sulle commistioni tra politica e imprenditoria), in corso al Tribunale di Messina il pubblico ministero, sostituto procuratore della Dda, dottor Fabrizio Monaco ha tenuto la sua requisitoria.

Nel corso del suo intervento, Monaco ha chiesto queste pene per gli imputati: “Emilia Barrile (gia’ presidente del Consiglio comunale dal 2013 al 2018, sei anni e mezzo), Leonardo Termini (ex presidente dell’AMAM un anno e otto mesi), Marco Ardizzone (commercialista sette anni), Daniele De Almagro (ex d.g. dell’Atm due anni)”.

Dalle indagini, sono emerse le pressioni esercitate dai politici e dagli amministratori (che sono alla sbarra) presso gli Uffici comunali e le Partecipate di Palazzo Zanca, al fine di far ottenere favori ad imprenditori e benefici elettorali per se’ stessi.

Foto, tratta da: “www.stampalibera.it”.