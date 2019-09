“Programma di Esercizio TPL”. Lo scrive su Facebbok il presidente del Quinto Quartiere di Messina Ivan Cutè.

Ecco come continua Cutè: “insieme al vicesindaco, Salvatore Mondello, ai rappresentanti di ATM e all’esperto del sindaco, Leonardo Russo, abbiamo affrontato le questioni relative alla mobilità urbana in alcune zone della V^ Circoscrizione, per risolverne le criticità. Il tavolo tecnico è stato propedeutico all’ultimazione del futuro Piano delle linee del Trasporto Pubblico Urbano (TPL) che sarà redatto nelle prossime settimane”.

“Zone mai servite dal Trasporto Pubblico, come ad es. via Pietro Nenni (Annunziata), a breve saranno servite da ATM. #VCircoscrizione”.