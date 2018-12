Quattro persone, sono state denunciate dalla Polizia di Stato di Messina

PER FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO, PERCHE' SORPRESE A RUBARE BENZINA DA UNO SCOOTER IN SOSTA

Avevano già tagliato il tubo della benzina ad un motorino in sosta in via Emilia e travasato il carburante nella propria autovettura utilizzando una bottiglia in plastica. In quattro, due uomini e due donne, con un’età compresa tra i 42 e 27 anni, sorpresi nottetempo dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio, sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.

Sottoposti a perquisizione, uno dei quattro aveva addosso una tenaglia e un giravite. Sequestrati anche alcuni grammi di cocaina che una delle donne teneva nella borsa e per la cui detenzione è stata segnalata all’Autorità Amministrativa.