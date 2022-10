L'UOMO 59ENNE CON FIGLI A CARICO PURTROPPO, NON RICEVE ALCUN AIUTO DA PARTE DEI RESPONSABILI DEL COMUNE DAL MOMENTO CHE HA LA CASA DI PROPRIETA' (SEBBENE LA STESSA NON VALGA ORMAI PIU' I 100000MILA EURO CHE COMPAIONO NELLA DICHIARAZIONE ISEE CHE A CAUSA DI QUESTO VALORE COMPORTA IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA), INOLTRE PUTROPPO PENDONO SU DI LUI DEBITI CON IL FISCO E L'AGENZIA DELLE ENTRATE ED A QUESTO PUNTO CERCA SOLO UN LAVORO

Riceviamo e pubblichiamo, la richiesta del signor Alfyo Maryno, un cittadino di Priolo Gargallo in Provincia di Siracusa che scrive: “io sto ormai vivendo in una situazione difficile. Da tempo sono un precario, ho quasi 59 anni. Il Comune non mi aiuta perché ho l’isee che supera la soglia in quanto ho casa di proprietà, ma non è nuova e non vale i 100000mila euro descritti nella Dichiarazione”.

Alfyo, conclude così il suo appello: “ho ancora figli a cui pensare.., ed ho anche bisogno di una protesi per i miei problemi a denti… e non ho soldi per farla. Ho debiti con l’Agenzia delle Entrate e con il fisco. Cerco solo un lavoro e niente altro”.