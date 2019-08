Serio incidente durante la notte scorsa, in via Consolare Pompea a Messina in località Granatari

Un serio incidente è accaduto durante la notte scorsa, in via Consolare Pompea a Messina in località Granatari. A scontrarsi frontalmente intorno alle ore 4.00, sono stati un autobus dell’Atm ed un ciclomotore Honda SH 300 condotto da un 27enne.

Ad avere la peggio, è stato il conducente dello scooter le cui condizioni sono apparse subito gravissime e lo hanno trasportato in ambulanza al vicino nosocomio Papardo, dove riscontrati gli estesi politraumi subiti in varie parti del corpo i medici disponevano la prognosi riservata. In un secondo momento, si è deciso il trasferimento dello scooterista in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Sul sinistro, sono in corso le indagini da parte della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale.

Foto tratta da: “www.messinaindiretta.it”.