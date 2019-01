Sull’ATM, FAISA, UGL e ORSA di Messina, hanno avviato le procedure di raffreddamento

FAISA, UGL e ORSA hanno firmato il verbale del “Salva Messina” inerente l’ATM e ne rivendicano i contenuti orientati al cambiamento reale. La massa debitoria ereditata dalle precedenti direzioni aziendali non lascia scelta, come concordato a Palazzo Zanca bisogna ripartire dalle ceneri, con una nuova ATM senza debiti ma soprattutto distante dalle dinamiche torbide che stanno alla base del fallimento.

Purtroppo, alla vigilia della costituzione della nuova azienda, siamo ancora costretti a denunciare la consumata prassi della gestione politico/sindacale. La direzione aziendale, probabilmente distratta dai troppi impegni, dalle priorità di gestione e dalle scadenze, non riesce a porre i dovuti argini alla deriva “clientelare” che impera da anni. I soliti “sindacalisti” fanno il bello e il cattivo tempo e non si capisce che lavoro svolgano in azienda oltre l’attività sindacale, dedita al proselitismo, durante le ore lavorative. Nelle poltrone che contano siedono gli stessi soggetti dell’era Foti, le carriere e le promozioni non seguono il percorso trasparente che tutti auspicavamo. In tali condizioni è molto rischioso tentare la nuova avventura, si rischia di creare il doppione di quell’ATM che per compiacere gli amici, la politica e il sindacato ha trascinato Messina al pre-dissesto.

Rivendichiamo equità, pari opportunità per i lavoratori, meritocrazia, carriere trasparenti e separazione del percorso sindacale con quello aziendale. Chi assume incarichi dirigenziali e/o di gestione del personale, non può essere al contempo un dirigente sindacale. Il controllore non può assumere il ruolo del controllato. I lavoratori facciano i lavoratori, la dirigenza si occupi della corretta gestione aziendale e il sindacato si limiti alla difesa dei diritti, evitando di favorire percorsi privilegiati e discriminazioni fra lavoratori secondo il colore della maglia.

Restano altresì insolute molte problematiche cui l’azienda deve dare risposte prima dell’’annunciata liquidazione:

· Piano di esercizio gommato con tempi di percorrenza non realizzabili nelle attuali condizioni di viabilità e capi

linea non attrezzati per i bisogni fisiologici degli autisti.

· Turni sacrificanti per gli autisti ed eccessivo ricorso al lavoro straordinario.

· Mancata applicazione dell’orario di lavoro full-time per tutto il personale.

Aver firmato il “Salva Messina” è stato un gesto di responsabilità non un giuramento di fede incondizionata alla nuova dirigenza, sosterremo le iniziative condivisibili ma, come fatto con la precedente gestione aziendale, non esiteremo a denunciare le brutture che penalizzano i lavoratori, l’utenza e l’intera città. Da mesi rivendichiamo il cambiamento annunciato nei tavoli di contrattazione con il sindaco, ma dall’azienda non arrivano segnali significativi, pertanto restano attivate le procedure di raffreddamento di FAISA-UGL e ORSA che in assenza di risposte risolutive sfoceranno nello sciopero.