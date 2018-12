Una ex dipendente dello Studio di Analisi cliniche Canfora, è stata condannata al Tribunale di Messina

PER APPROPRIAZIONE INDEBITA E FALSO IN TITOLI

Una ex dipendente del noto Studio di Analisi Cliniche Canfora, di Messina, la 45enne Maria Domenica Scipilliti è stata condannata per i reati di appropriazione indebita e falso in titoli dal giudice monocratico del Tribunale, dottor Marcello Ciprì. A lei, è stata inflitta la pena di due anni di reclusione.

E’ stato accertato, come la donna, difesa dall’avvocato Adalgisa Bartolo, abbia incassato 51 assegni per centinaia di migliaia di euro non per versarli sui conti del Laboratorio, ma per trasferirli nelle proprie tasche.