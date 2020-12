Una intensa attività da parte della Polizia Specialistica diretta dal Comandante vicario commissario Giovanni Giardina, e’ stata svolta oggi nel centro cittadino di Messina

Intensa attività da parte della Polizia Specialistica diretta dal Comandante vicario commissario Giovanni Giardina nel centro cittadino.

Sanzionati quattro venditori ambulanti privi della prescritta autorizzazione amministrativa con contestuale sequestro di circa 120 kg di frutta. Dieci sono stati i verbali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico per esercenti che avevano invaso la carreggiata stradale con la propria mercanzia. Per Loro, oltre alla sanzione amministrativa è prevista la chiusura dell’attività per 5 giorni. Quattro grandi strutture sono state controllate per verificare l ottemperanza alle disposizioni anticovid e 18 assembramenti sono stati sciolti.

È stato segnalato, all’Autorità Giudiziaria, un soggetto per violazione dei sigilli di una struttura sottoposta a sequestro giudiziario.