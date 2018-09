Una volante della Polizia di Stato di Messina, ha investito violentemente contro alcune autovetture

NEL CORSO DI UN INSEGUIMENTO, AVVENUTO IN VIA GARIBALDI LATO MARE, NEI PRESSI DELLA FARMACIA CENTRALE

Questa sera, una volante della Polizia di Stato di Messina nel corso di un inseguimento è rimasta coinvolta in un violento incidente verificatosi in via Garibaldi lato mare, all’incrocio esistente nei pressi della Farmacia Centrale.

La vettura della Questura, nel percorrere l’arteria stradale durante un pedinamento ha compiuto una manovra di svolta, la stessa intrapresa dal conducente inseguito. Purtroppo però, tutto è accaduto mentre il semaforo dava luce verde per gli automobilisti provenienti dalla via Cesare Battisti, alcuni dei quali hanno impattato con l’automobile delle pantere. In questa circostanza, si sono registrati anche dei feriti.

Foto, tratta da: “www.ilcarrettinonews.it”.