“Zuccarello?”, se lo chiede il primo cittadino peloritano Cateno De Luca

"FORSE E' L'ASPIRANTE SINDACO, CHE AD APRILE 2018 SI E' VENDUTO LA LISTA DEI SUOI CANDIDATI, PER UN POSTO DA ASSESSORE RITIRANDO LA SUA CANDIDATURA?"

Se lo chiede il primo cittadino peloritano, Cateno De Luca: “Zuccarello?”.

“Forse è l’aspirante sindaco che ad aprile 2018 si è venduto la lista dei suoi candidati per un posto di assessore ritirando la sua candidatura? Io ho un vago ricordo di questo personaggio derivante… se non sbaglio, qualche condanna per gettonopoli quando faceva il finto consigliere comunale”.

Però, se la Gazzetta del Sud intende farlo risuscitare, noi ne possiamo solo prendere atto: “anche i cadaveri vanno bene, basta che siano contro De Luca! Peccato che ormai siamo anche alla più squallida censura giornalistica, non essendo stata riportata la replica dell’assessore Massimiliano Minutoli reo di essere uno dei miei più validi assessori.

“Menomale che il verdetto sul nostro operato lo emette il popolo sovrano, e non gli accattoni e certi ambienti che agiscono con la logica della mistificazione ed intimidazione tipica di una certa cultura mafiosa. Chi vivrà, vedrà! Intanto esprimo piena solidarietà al mio assessore Minutoli e sdegno per il solito bavaglio della Gazzetta del Sud. Andiamo avanti”!