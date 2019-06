“Ed ora vi racconto qualche schifezza del Palazzo Municipale”, ecco le dichiarazioni del sindaco di Messina Cateno De Luca [Video]

Ecco le dichiarazioni del primo cittadino peloritano Cateno De Luca: “ed ora vi racconto qualche schifezza del Palazzo Municipale”.

“Meditate gente meditate…“.

Ecco, cosa afferma De Luca, in un video postato su Facebook: “ora vi svelo uno dei tanti trucchi del mestiere. Tanti si chiedono perchè io in questo momento, stia stringendo su alcuni argomenti in modo particolare i miei blitz sono concentrati su una serie di servizi municipali”.

Ve lo dico subito: “perchè la prossima settimana andrà in Giunta, la riforma dell’organizzazione di Palazzo Zanca… che ci lavoriamo da quasi un anno. I venti attuali dipartimenti, saranno ridotti a 8. E nella dotazione organica, gli attuali ventitre dirigenti generali saranno ridotti a nove. Ma non finisce quì. Si aprirà, tutta la revisione della dotazione organica… di tutto il personale dipendente”.

E in questo, voglio focalizzare la vostra attenzione… esattamente vi do un dato preciso su 400 dipendenti del Comune di Messina e sono: “le figure che sono state assunte per svolgere attività manuali”.

Esattamente stiamo parlando di 400 lavoratori così suddivisi:

169 figure A (operai);

202 figure B (operai);

99 B3 (operai specializzati).

Tutti questi, dovrebbero garantire decoro urbano e fare tutta una serie di attività… giardinieri…”.