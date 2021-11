Fumata bianca, in casa di Più Italia, il Partito nazionale con sede a Frosinone rappresentato da Fabrizio Pignalberi

Il “gruppo di Italia Sovrana” confluisce in Più Italia attraverso la stipula di un patto federativo.

L’operazione politica, è stata conclusa nella tarda serata di ieri dal leader Fabrizio Pignalberi, il quale avvisa il responsabile dipartimentale Giuseppe Lo Iacono dell’accordo raggiunto.

Scrive Pignalberi in una nota: “il concordato è stato ufficializzato con l’obiettivo di mettere in campo progetti e idee a tutela dei più deboli e del ceto medio. Il patto federativo con il “gruppo Italia Sovrana” è segno di una coalizione sempre più attenta alle esigenze dei cittadini in difficoltà. Quella sottoscritta nelle precedenti ore è un’alleanza naturale che, da oggi porrà Più Italia sempre più a stretto contatto con i vari bisogni del popolo italiano, dei quali si fanno portavoce i vari Movimenti Nazionali”.

Prosegue e conclude Pignalberi: “l’atto noi sottoscritto con il presidente Ferrari segretario nazionale del “gruppo Italia Sovrana” è un ulteriore tassello che consente di affermare questa visione di ampio respiro che ponga al centro il bene comune.

Al termine nel medesimo comunicato, il segretario Ferrari, ha affermato: “ho portato i componenti del “gruppo” (che rappresento) in origine vicinissimo a F.dI., con 31 consiglieri comunali di cui 6 sotto la bandiera di Fratelli d’Italia e 1 consigliere Provinciale civico in tutta la Nazione, a scegliere le politiche (alternative e trasparenti) di Pignalberi”.